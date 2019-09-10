Освобожденных моряков пригласили на матч ФК «Шахтер»

Вернувшиеся на родину украинские моряки получили приглашение на матч футбольного клуба «Шахтер». Находящийся на медицинском обследовании в военном госпитале в Киеве матрос катера «Никополь» Вячеслав Зинченко, чья встреча с родными стала одной из самых трогательных, рассказал «Сегодня» о разговоре с Андреем Пятовым.

Легендарный украинский футболист, капитан Национальной сборной Украины, вратарь футбольного клуба «Шахтер» поддерживал моряков во время их пребывания в российском СИЗО. Игроки «Шахтера» внимательно следили за новостями и верили в наших ребят.

Матрос Вячеслав Зинченко рассказал, что Андрей Пятов позвонил ему, и пригласил его и других моряков на матч «Шахтера» с «Манчестер Сити», который состоится 18 сентября.

«Андрей Пятов сказал: "Спасибо, что вернулись!" Он пригласил на Лигу чемпионов. Я сказал, что у нас лечение, и на этот матч мы не попадем. Но попросил его, чтобы мы поехали на матч с португальцами. В плену я очень хотел попасть именно на этот матч», – рассказал изданию освобожденный матрос Вячеслав Зинченко.

Сейчас в военном госпитале находятся 22 моряка. Еще двое – Виктор Сорока и Андрей Драч – лечатся в госпитале СБУ.