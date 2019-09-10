В «ДНР» рассказали об очередных убийствах

В неподконтрольных украинским властям Донецке и Макеевке (Донецкая обл.) задержали подозреваемых в убийствах. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что одно из убийств было совершено в Советском районе Макеевки. «Поступило сообщение об обнаружении трупа местного жителя 1987 года рождения с ножевым ранением. Правоохранители по "горячим следам" задержали ранее судимого злоумышленника. Действия фигуранта попадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.

«Сотрудники Ворошиловского районного отдела полиции Донецка по "горячим следам" задержали 25-летнего злоумышленника, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений горожанину, от которых потерпевший скончался. Действия злоумышленника попадают под санкции ч. 4 ст. 112 УК ДНР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», – заявили в «полиции».

В «МВД ДНР» также утверждают, что за минувшие сутки зарегистрировали 7 сообщений о преступлениях, в том числе 2 факта причинения телесных повреждений различной степени тяжести и 2 грабежа.

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