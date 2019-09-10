На Луганщине у шпиона «ЛНР» нашли наркотики и боеприпасы (Фото)

В Луганской области у сообщника незаконных вооруженных формирований «ЛНР», задержанного за шпионаж, обнаружили наркотики и боеприпасы. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, житель Северодонецка по собственной инициативе наладил контакты с одним из «диверсионно-разведывательных подразделений ЛНР» и по заданию куратора собирал информацию разведывательного характера в пользу спецслужб РФ.

«Информатор, в частности, передавал боевику сведения о местах дислокации личного состава и руководстве подразделений операции Объединенных сил, правоохранительные органах, представительствах международных гуманитарных организаций, деятельности местных организаций политических и общественных организаций, перемещении военной техники. Террористы использовали эти данные при планировании военных действий и диверсионных актов на территории Луганской области», – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели обыски по месту жительства сообщника «ЛНР» и его знакомых. «Во время обысков обнаружены и изъяты химические вещества, боеприпасы, в том числе 7 корпусов гранат Ф-1 и РГН, 5 запалов к гранатам, 150 патронов калибра 5,45 мм, а также наркотические вещества амфетамин и каннабис, которые направлены на экспертизу. Изъята компьютерная техника, с помощью которой злоумышленник передавал информацию боевикам», – сообщили в СБУ.

Ранее о задержании шпиона «ЛНР» сообщили в прокуратуре Луганской области.

Читайте также: