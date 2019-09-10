На Луганщине уволен глава ВГА (Документ)

​Глава Военно-гражданской администрации города Золотого и села Катериновки Константин Ильченко уволен. Соответствующее распоряжение главы Луганской областной военно-гражданской администрации Виталия Комарницкого опубликовала пресс-служба ЛугОВГА.

Как говорится в распоряжении, Ильченко уволен «на основании его заявления» с 12 сентября. Документ подписан 9 сентября.

Напомним, руководителем ВГА города Золотое и села Катериновка младший лейтенант 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Константин Ильченко был назначен 23 апреля 2018 года.