Импичмент: В Украине утвердили процедуру отставки президента

Верховная Рада проголосовала за принятие в первом чтении законопроекта №1012 о процедуре импичмента президента Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», принятие документа сегодня, 10 сентября, поддержали 337 народных депутатов.

После этого спикер парламента Дмитрий Разумков поставил законопроект №1012 «Об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент)» на голосование за принятие в целом. «245 [народных депутатов] – за. Решение принято. Против – 77, воздержались – 75», – заявил Разумков.

По фракциям в целом поддержали законопроект №1012 об импичменте 244 народных депутата от партии «Слуга народа» и 1 внефракционный нардеп. Против документа голосовали представители фракций «Европейская солидарность», «Голос», «Оппозиционная платформа – За життя» и нардепы от объединения «За майбутнє».

Ранее сообщалось, что 6 сентября президент Украины Владимир Зеленский повторно внес в Верховную Раду проект закона № 1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)». До этого законопроект подавался в Верховную Раду 29 мая 2019 года, однако не был рассмотрен парламентом предыдущего созыва.

Читайте также: