Россиянин показал, какое мясо продают жителям Луганска (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске на Центральном рынке можно приобрести мясо. О ценах рассказал гражданин России Сергей Борисов, посетивший рынок.

Так, жителям Луганска предлагают купить баранину, свинину, телятину, курятину.

Цены на свинину в мясном павильоне следующие:

лопатка – 250 руб. (95 грн по местному курсу на 11.09.2019);

ребра на шашлык – 150 руб. (57 грн);

мякоть – 250-270 руб. (95-103 грн);

крестец на шашлык – 270 руб. (103 грн);

балык – 250 руб. (95 грн).

Сало стоит 150 руб. (57 грн), сало с прослойкой – 230 руб. (87 грн).

Телятину продают по 220 руб. (84 грн) за кг.

Напомним, ранее россиянин показал цены на одежду в Луганске, а также цены на овощи и фрукты на рынке.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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