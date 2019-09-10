Политолог: Заявление Китая по Донбассу – это ответ США

Заявление посла Китайской Народной Республики (КНР) в Украине Ду Вэйя о том, что Китай готов помочь в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе, носит, скорее, символический характер, чем практический. Это – ответ США в контексте глобального противостояния двух стран. Об этом «Донецким новостям» рассказал политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований Максим Степаненко.

По его словам, заявление посла носит, скорее, символической и имиджевый характер, нежели практический. «С одной стороны, это – ответ Штатам в контексте глобального противостояния двух стран. С другой – элемент заигрывания с Украиной, за которым не последуют реальные предложения об участии Китая в миротворческом процессе», – считает Степаненко.

Политолог отмечает, что Украина постоянно находится в поиске дополнительных возможностей, которые могли бы помочь придать положительную динамику в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. «Но привлечение в этот процесс Китая не рассматривается. В первую очередь это связано с тем, что Украина выбрала своим внешнеполитическим вектором евроатлантическую интеграцию и демократический строй в целом. Соответственно, наш геополитический ориентир – это США и страны ЕС, а не Китай, Индия или Россия», – говорит эксперт.

«Во-вторых, Украина находится на зоне пересечения интересов США и России. Китай же практически не имеет прямых геополитических интересов в Украине, в отличие от тех же США или РФ. Как следствие, Китай не был ранее привлечен к процессу урегулирования конфликта в Украине», – добавляет он.

Само же заявление китайского посла, по словам Степаненко, было привязано к кейсу с продажей акций «Мотор Сичи» китайскому бизнесу, против чего активно выступили в США. «Поэтому заявление Ду Вэя о готовности помочь Украине – это ответ Штатам», – подчеркивает политолог.

Более подробно с мнением политолога и комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Китайский фактор для Донбасса: Эксперты оценили предложение посла КНР».

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