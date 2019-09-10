В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Донетчине

Правоохранители расследуют смертельное ДТП на Донетчине в результате которого погибли два человека. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на бетонную стелу. Машина вылетела в поле и загорелась.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 00:40 на въезде в город Марьинка. На дорожном кольце автомобиль "Фольксваген" выехал за пределы проезжей части и снес стелу. По предварительным данным, водитель двигался на большой скорости. От удара автомобиль сильно повредило, он частично сгорел. В аварии погиб 58-летний мужчина и 37-летняя женщина, оба жители Марьинки», – сообщили в полиции.

На месте работал следователь отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта областного управления полиции.

Событие квалифицированы по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Ведется досудебное расследование.