Сделаю все, что в моих силах, для освобождения удерживаемых в РФ, – Сенцов

Режиссер Олег Сенцов, освобожденный в ходе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, приложит все усилия для освобождения украинцев, которых незаконно удерживают в РФ и на неподконтрольном украинским властям Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 10 сентября, Сенцов сообщил во время пресс-конференции.

Сенцов напомнил об украинцах, которых продолжают незаконно удерживать в РФ, а также о пленных на неподконтрольном украинским властям Донбассе. Режиссер выразил надежду, что этих людей «тоже смогут вытащить». «Мы все будем стараться, и я со своей стороны сделаю все, что в моих силах», – отметил Сенцов.

Также он обратился к средствам массовой информации, отмечая важность информационной составляющей военного конфликта. «То, что сейчас происходит в Украине, наш конфликт с РФ, он во многом информационный. И проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его в этом поддержали. То есть, эта империя строится на лжи. А единственный способ борьбы с ложью – это говорить правду», – считает Сенцов.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может создать необходимые условия для выполнения Минских договоренностей.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор высоко оценил взаимное освобождение Украиной и Россией удерживаемых лиц и призвал РФ освободить остальных незаконно удерживаемых украинцев.

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