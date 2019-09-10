«Формула Штайнмайера»: Риски и козыри Украины в переговорах по Донбассу

Запад и Россия продолжают оказывать давление на украинские власти в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе на приемлемых для Кремля политических условиях. Об этом рассказал научный руководитель Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань.

«У нас не так много козырей, которые мы можем использовать в Нормандском формате. Но с 2014 года мы не сдали свои интересы. С горячей стадии войны мы переместились в полугорячую. Больших военных операций сейчас нет. Мы не контролируем треть Донбасса, но остановили дальнейшую агрессию, в том числе при поддержке наших международных партнеров», – сказал он.

«На нас было давление, особенно в 2015-2016 году, чтобы закрепить конституционно статус ОРДЛО*, и чтобы провести там выборы. Там было хитрое наименование, в первом чтении оно было принято, а до второго чтения не дошло, потому что не было 300 голосов. И сюда приезжали западные дипломаты, французы и немцы, их вели в парламент, в парламенте они встречались с фракциями», – продолжил Гарань.

Эксперт напомнил, что парламентское большинство отказалось голосовать за изменения в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса по «формуле Штайнмайера», поэтому у президента Петра Порошенко были веские аргументы перед Западом.

«Тогда нам удалось отбросить это. Сейчас возникает другая ситуация. Новая ситуация заключается в том, что Зеленский не может сказать, что у него нет большинства в парламенте. Конституционного большинства у него нет, но мы понимаем, что, если станет вопрос конституционного статуса для Донбасса, оно может появиться», – отмечает научный руководитель Фонда «Демократические инициативы».

«Мнения общественности, экспертных организаций – очень важны. В 2016 году экспертные организации прописали "красные линии" для Украины и перечислили их, рассылали это по нашим и западным каналам. Это была помощь нашей дипломатии. Мы говорили всем, что есть "красные линии", и мы через них не можем переступить, и на Западе должны учесть нашу позицию. Сейчас это выглядит сложнее. Ссылаться можно на общественное мнение. На переговорах [с западными партнерами] украинская сторона может сказать: "Мы хотим, но вы понимаете: общественное мнение против. Вы же не хотите дестабилизации в Украине. Мы не можем этого сделать". Это один из аргументов», – резюмировал аналитик.

Социолог рассказал, что согласно опросу, большинство украинцев не поддерживают политическую часть Минских договоренностей, в том числе избиратели, голосовавшие за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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