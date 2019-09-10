В Харькове пройдет Shakhtar Talent Day

В среду, 25 сентября, на ОСК «Металлист» в Харькове состоится Shakhtar Talent Day, в котором смогут принять участие мальчики 2006 и 2007 года рождения, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Футбольные таланты в рамках однодневных соревнований в присутствии селекционеров Академии ФК «Шахтер» продемонстрируют 96 детей, а самые способные будут приглашены на просмотр.

Важная информация о регламенте и предварительная регистрация доступны онлайн.

«Регистрация на ОСК "Металлист" 25 сентября начнется в 12:00, а уже в 13:00 стартуют соревнования. Ребята должны иметь при себе свидетельство о рождении, экипировку (футболка, шорты, гетры, щитки) и спортивную обувь (сороконожки)», – отметили в пресс-службе.

Призеры и все участники отбора получат в подарок сувениры от ФК «Шахтер».

«Поиск игроков для Академии – очень масштабный процесс. Мы сотрудничаем с нашей селекционной службой под руководством Жозе Боту, главным скаутом Академии Иваном Коцюбой и фондом Shakhtar Social. Создан целый стратегический проект, специалисты постоянно просматривают юных футболистов на турнирах "Давай, играй!" и Talеnt Day, стараясь не упустить ни один талант. Мы постоянно развиваем наш скаутинг, ездим по стране, чтобы иметь полную картину и знать об умениях каждого игрока. В лучшем клубе должны быть лучшие футболисты!», – отметил директор Академии ФК «Шахтер» Хорхе Раффо

Ранее Shakhtar Social проводил Talent Day в Ивано-Франковске, Харькове, Львове, Мариуполе, Черновцах и Запорожье. В июле 2018 года по результатам мариупольского отбора в Академию был принят Максим Деркач из Черноморска, в прошлом сезоне ставший чемпионом Украины с «Шахтером» U14, а сейчас выступающий в составе U15.