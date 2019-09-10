В Донецке на территории детской больницы искали взрывчатку

В неподконтрольном украинским властям Донецке искали взрывчатку на территории детской больницы на ул. Владычанского. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 9 сентября в 18:25 в «полицию» поступило сообщение о том, что на ул. Владычанского находится коробка с неустановленным содержимым. Сотрудники «МВД» обследовали указанный предмет и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов. В результате обследования по указанному адресу не было обнаружено взрывоопасных и прочих предметов, представляющих угрозу.

В «ДНР» также заявили, что распространяемая информация о том, что на территории детской больницы в Калининском районе Донецка был обнаружен взрывоопасный предмет, не соответствует действительности.