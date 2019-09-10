«Лисичанскводоканал» снова отключили от электроэнергии

На Луганщине коммунальное предприятие «Лисичанскводоканал» сегодня, 10 сентября, снова отключили от электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба «Луганского энергетического объединения» («ЛЭО»).

«С 9:00 начинается обесточивание всех объектов ЛКСП "Лисичанскводоканал" от электроснабжения за долги!», – сказано в сообщении.

Ранее в «ЛЭО» предупреждали, что отключат водоканал от электроэнергии 6 сентября, после этого накануне – 9 сентября. На официальном сайте мэрии Лисичанска информации об отключении города от водоснабжения и о решении этой проблемной ситуации на момент подготовки материала не было.

В социальных сетях жители возмущены отключением воды и делятся информацией об отключении:

Галина: «2 микрорайон, воды нет со вчерашнего вечера»;

Екатерина: «Минут 15 назад вода еще была, уже нет, 4 микрорайон»;

Ирина: «Воды нет с ночи»;

Анна: «1 микрорайон воды нет со вчерашнего дня».

Напомним, в августе в Луганской области 80 тыс. абонентов в Лисичанске, Новодружеске и Приволье трое суток находились без централизованного водоснабжения. Энергетики обесточили объекты водоканала из-за долгов. 21 августа на внеочередной сессии Лисичанского городского совета местные депутаты выделили из бюджета 2,2 млн грн на погашение долгов водоканала перед энергетиками. После этого было восстановлено электроснабжение 3 насосных станций и 2 канализационных насосных станций КП «Лисичанскводоканал». Предприятие задолжало энергетикам 167 млн грн.

Читайте также: