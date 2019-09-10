«Черная зона»: Полозов назвал главную проблему по заложникам «Л-ДНР»

В «ДНР» и «ЛНР» не действует российское законодательство, поэтому помочь заложникам, удерживаемым на неподконтрольном украинским властям Донбассе, правозащитники не могут. Об этом заявил адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов.

«Это абсолютно "черная зона", потому что, если мы говорим об оккупированном Крыме – там все-таки российские законы, там все-таки российские органы власти. Там мы можем работать на тех же основаниях, что и работаем в России», – сказал он.

«В отдельных районах Донецкой и Луганской областей влияние России опосредовано. Там нет российских законов, там местные бандитские "законы", там местная бандитская "власть". К сожалению, оказывать помощь людям там невозможно – ни из России, ни из Украины. И это очень большая проблема», – подчеркнул Полозов.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может создать необходимые условия для выполнения Минских договоренностей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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