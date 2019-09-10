Не пролазил: В мэрии Славянска рассказали о сложностях с проведением первого с начала АТО городского салюта

Первый высотный фейерверк, который состоялся в Славянске впервые с начала проведения АТО 7 сентября, обошелся городской казне дешевле, чем планировалось. С его организацией были определенные сложности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 10 сентября, рассказал заместитель Славянского городского головы Юрий Подлесный.

Он отметил, что многие горожане положительно восприняли фейерверк. «Были довольны салютом, или как правильно говорить, высотным фейерверком, который зажегся над нашим городом впервые с 2013 года. Действительно, людям понравилось. Многие восприняли это как знак мира и, дай боже, чтобы так действительно получилось. Салют – это мероприятие мирное. И я вдруг понял, что вижу разницу между разрывами артиллерийских снарядов и салютом. Даже по звуку они отличаются», – сказал Подлесный.

По словам заммэра, властям удалось сэкономить бюджетные деньги. «Предполагалось, что это будет около 100 тыс. грн. На самом деле получилось меньше. Мы потратили на организацию салюта 75 тыс. грн бюджетных средств. Салют купил сам город, это наши городские деньги. Заказывали его в Харькове, компания «Піросвіт». Кроме того, для организации Дня города была задействована масса аппаратуры, арендована малая сцена, работал персонал. На это ушло 122,5 тыс. грн. Это все заказывали в Краматорске. В системе ProZorro ("Прозоро") будут выложены все эти договоры», – пояснил Подлесный.

Он добавил, что с запуском салюта у организаторов возникло два непредвиденных момента.

Первый – пришлось изменить место установки пиротехнических устройств. Раньше фейерверки запускались с поляны за зданием городского совета. Тогда для оцепления было задействовано более 50 правоохранителей. И, по словам Подлесного, все равно кто-то да пробирался к пироустановкам. В этом году в целях безопасности решили установить оборудование на крыше пятиэтажного админздания горсовета.

«Днем, когда привезли пусковые установки, мы столкнулись с тем, что в нашу дверь на чердак эти пусковые установки не проходят. Пришлось вызывать вышку и с помощью нее мы поднимали на верх все оборудование. Точно также в полночь это оборудование снималось с крыши. Снимали так поздно, чтобы любопытных было поменьше. Вообще любопытство – страшное дело», – рассказывает Юрий Подлесный.

Именно с «любопытством» он связал печальный инцидент, когда во время салюта пони сбил 8-летнего ребенка. «Я думаю, хозяин пони не увел свое животное, скорей всего, из-за того, что хотел фейерверк посмотреть. Не хотел пропустить, а конячку держал при себе. Это очень глупо», – прокомментировал чиновник.

Второй проблемный момент – задержка во времени из-за того, что на центральной площади временно пропала мобильная связь. «Планировали запуск в 21:30. Но примерно на 12 минут затянулась концертная программа. То есть уже перенос салюта на 21:45 примерно. План действий был таков: я должен был позвонить фейерверкерам на крышу, чтобы дать команду. А тут – связи нет. И нам нужно было четко установить время, иначе мы пойдем в разнобой. В итоге, начальник управления ЖКХ Славянска Владимир Башкаев полез на крышу. У нас там лестничка очень интересная, по ней не ходят, а действительно "лезут". Он поднялся на крышу, сказал фейерверкерам, что мы в 22:00 будем запускать салют и нужно следить за наружным освещением. То есть, когда выключается наружное освещение – это сигнал», – рассказал заммэра.

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