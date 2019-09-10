В Кремле ответили на вопрос о сроках следующего обмена

Процесс обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ должен быть продолжен, однако о сроках «пока говорить преждевременно». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское издание «ТАСС».

«Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать», – сказал Песков, отметив, что это соответствует Минским договоренностям.

При этом представитель Кремля напомнил, что недавнему обмену предшествовала подготовительная работа. «Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена, наверное, было бы преждевременно, но понимание, что нужно выходить на это, имеется», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может создать необходимые условия для выполнения Минских договоренностей.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России.

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