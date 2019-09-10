В Краматорске выбрали лучшего инспектора-кинолога из погранотряда (Видео)

На днях на базе Краматорского пограничного отряда прошли соревнования на звание лучшего инспектора-кинолога Донецко-Луганского регионального управления. Побороться за первенство вместе со своими четвероногими питомцами прибыли специалисты из Краматорского, Донецкого и Лисичанского пограничных отрядов. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

После официального открытия кинологические команды приступили к выполнению зачетных заданий. Собственно, необходимо было быстро найти оружие и боеприпасы в автомобилях, помещениях, личных вещах. Кроме того, найти контейнер с имитатором запаха среди десятка других закладок.

В итоговом общекомандном зачете первое место заняли специалисты Лисичанского пограничного отряда.

В сообщении отмечается, что работа служебных собак является очень важной составляющей безопасности. Это подтверждается показателями их работы в районе операции Объединенных сил. Так, с начала 2019 года инспекторами-кинологами с помощью служебных собак в контрольных пунктах въезда-выезда обнаружено и изъято более 2,5 кг взрывчатых веществ, 260 г психотропных веществ и прекурсоров, 22 единицы оружия, около 3 тыс. единиц боеприпасов и 600 г наркотиков.