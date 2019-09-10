С начала года на Донетчине произошло около 2,5 тыс. ДТП. Более 600 из них – с пострадавшими, в результате которых 63 человека погибли, 805 – травмированы. Самые распространенные причины аварий – превышение скоростного режима и несоблюдение Правил дорожного движения. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что только с начала сентября полицейские Донецкой области зарегистрировали 67 дорожно-транспортных происшествий, из которых 17 – с пострадавшими. В результате ДТП на дорогах региона погибли 6 человек, 20 – получили телесные повреждения.

Последняя авария произошла сегодня около полуночи на автотрассе Запорожье-Донецк, в которой погибли сразу два человека.

«Среди причин аварий – превышение скорости движения, нарушение правил проезда перекрестков, нарушение правил маневрирования, несоблюдение дистанции и управление транспортом в состоянии опьянения», – отметили в полиции.

Кроме этого, с начала года на улицах и автодорогах области было совершено 186 наездов на пешеходов. При этом в 8 случаях ДТП произошли вследствие игнорирования пешеходами мест, установленных для перехода проезжей части, и 7 – из-за неожиданного выхода человека на проезжую часть.