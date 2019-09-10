На Луганщине обсудили обеспечение жильем переселенцев

В ходе аппаратного совещания в Луганской областной государственной администрации с губернатором Виталием Комарницким обсудили вопросы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в регионе. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Как отметил начальник управления по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации ОГА Вадим Лазников, главными факторами, которые не позволяли обеспечить переселенцев жильем, были правовая неурегулированность и отсутствие достаточного финансирования.

Отмечается, что в текущем году были внесены изменения в национальное законодательство для предоставления приоритетного права ВПЛ получать социальное и временное жилье.

В Луганской ОГА также напомнили, что распоряжением председателя облгосадминистрации от 09.04.2019 № 281 была утверждена Региональная целевая программа жилищного кредитования ВПЛ и членов их семей на 2019-2021 годы с общим объемом финансирования 4,5 млн грн.

«В то же время кредитно-финансовый механизм для обеспечения ВПЛ постоянным и доступным жильем не получил масштабного распространения из-за незначительного объема средств, предназначенных на эти цели из государственного и местных бюджетов. Следует отметить, в настоящее время вопрос механизмов предоставления жилья ВПЛ частично урегулирован. Постановлением КМУ от 26.06.2019 № 582 утвержден Порядок формирования фондов жилья для временного проживания ВПЛ и порядок предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания ВПЛ», – сообщают в Луганской ОГА.

Вадим Лазников отметил, что указанным постановлением рекомендовано органам местного самоуправления, а в случае их отсутствия соответствующим военно-гражданским администрациям, начиная с 2019 года предусматривать в соответствующих местных бюджетах средства на формирование фондов жилья для временного проживания переселенцев с учетом их потребностей в жилье.

В настоящее время органами местного самоуправления Луганщины не приняты меры по выполнению указанного постановления КМУ:

не организован учет ВПЛ, изъявивших желание получить временное жилье;

не приняты соответствующие местные программы;

не определены источники финансирования.

По результатам рассмотрения этого вопроса губернатор Луганской области Виталий Комарницкий поручил, в частности, органам местного самоуправления и местной власти предусмотреть в местных бюджетах на 2020 год средства на формирование фондов жилья для переселенцев, а профильным структурным подразделениям облгосадминистрации – сформировать фонды жилья для временного проживания ВПЛ, создать комиссию по учету ВПЛ, нуждающихся в предоставлении жилья, и подготовить соответствующую региональную целевую программу, направленную на решение жилищного вопроса переселенцев.

По данным Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации в Луганской области зарегистрировано 274 033 ВПЛ, из них – 21 тыс. 922 человек получают адресную помощь на оплату проживания и жилищно-коммунальных услуг. «Таким образом, в настоящее время по меньшей мере 13567 семей внутренне перемещенных лиц нуждаются в предоставлении жилья», – отметили в Луганской ОГА.