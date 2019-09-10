В «ЛНР» мужчину посадили на три года за «хранение боеприпасов»

В неподконтрольной украинским властям Брянке (Луганская обл.) местного жителя 1958 года рождения обвинили в ряде преступлений и «осудили» на 3 года. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба «прокуратуры ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», мужчина в июне 2016 года проник в чужое домовладение, откуда тайно похитил имущество. Кроме того, в мае 2016 года, находясь на открытом участке местности в районе шахты «Краснопольевская», он якобы обнаружил 20 патронов калибром 5,45 мм с магазином к автомату Калашникова и гранату Ф-1, которые перенес и оставил на хранение у своего знакомого по месту его жительства.

«Суд» признал мужчину виновным «в хищении имущества и хранении боеприпасов». Отмечается, что мужчина неоднократно судим, ему назначено «окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом». «Приговор вступил в законную силу», – заявили в «прокуратуре».

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