На Донетчине построят мультифункциональные спортивные площадки

В городах и районах Донецкой области планируется строительство мультифункциональных площадок для занятий игровыми видами спорта. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Так, 9 сентября в Краматорске состоялось первое заседание областной комиссии по подготовке предложений по распределению в 2019 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство мультифункциональных площадок для занятий игровыми видами спорта. Рассматривались предложения, поступившие от исполкомов городских советов, райгосадминистраций, советов объединенных территориальных громад, военно-гражданских администраций по реализации таких проектов на их территориях.

«Субвенция направляется на строительство новых мультифункциональных спортивных площадок или реконструкции существующих. Должен быть отведен соответствующий земельный участок и площадка должна принадлежать к коммунальной собственности. Обязательным условием является наличие необходимых документов, предусмотренных законодательством, в частности проектно-сметной документации, утвержденных в установленном порядке. Также важно надлежащее обеспечение дальнейшей эксплуатации и функционирования объектов», – говорится в сообщении.

Так, по итогам обсуждения члены областной комиссии пришли к выводу, что полные пакеты необходимых документов имеются для обустройства 8 мультифункциональных площадок для занятий игровыми видами спорта. Это касается городов и районов:

Угледар – площадку планируют обустроить на территории детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ);

Доброполье – ООШ I-III ступеней №19;

Белозерское – ул. Шахтерской славы, 19;

Краматорск – ООШ №4 и ООШ №35;

Селидово – ДЮСШ;

Волновахского района – село Валерьяновка, ул. Центральная, 34в;

Покровского района – Николаевская ООШ I-III ступеней.

При условии оформления соответствующим образом документации в этот перечень может быть добавлен город Покровск (до переименования Красноармейск).

Как отмечается, областная комиссия создана в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 5 июля 2019 года № 571, где главным распорядителем субвенции и ответственным за выполнение бюджетной программы определено Министерство молодежи и спорта. Основные условия, регламентированные документом, следующие:

мультифункциональная площадка должна быть длиной не менее 38 метров и шириной не менее 20 метров;

предназначена для занятий по не менее четырем игровым видам спорта;

имеет специальное покрытие, разметку для различных игровых видов спорта и необходимое оборудование, что соответствует правилам проведения соревнований, утвержденным в установленном законодательством порядке.

Реализация указанных проектов будет происходить на условиях софинансирования, где не менее 50% средств предполагается из местных бюджетов или других источников, а вторую половину составят средства государственного бюджета. Общий объем субвенции для Донецкой области составляет 19765,5 тыс. грн.

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