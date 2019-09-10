НВФ «ЛНР» не убрали фортификационные сооружения на мосту у Станицы Луганской, – украинская сторона СЦКК

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ЛНР» не демонтировали фортификационные сооружения в районе разведения сил и средств у прифронтовой Станицы Луганской (Луганская обл.). Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), передает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«Незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства относительно демонтажа фортификационных сооружений на участке разведения № 1, а именно, не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с наружными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным украинской стороны СЦКК, не убраны фортификационные сооружения непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК), так и за мостом (бетонные сооружения – огневые точки).

Как сообщалось ранее, представители «ЛНР» на контролируемой ими части моста через реку Северский Донец установили будку типа «кунг» с надписью «СЦКК».

Напомним, 3 сентября украинская сторона закончила работы по полному демонтажу фортификационных сооружений у разрушенной части моста у Станицы Луганской.

Ранее пресс-служба ЛугОВГА сообщала, что представители «ЛНР» демонтировали первую очередь фортификационных сооружений с контролируемой ими части моста через реку Северский Донец.

Также сообщалось, что украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начинается строительство разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская».

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