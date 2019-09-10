По 3 раза в день прятался в подвале от обстрела: Война заставила жителя Луганщины покинуть родной дом

Житель прифронтового населенного пункта Золотое-4 (Луганская обл.) Виктор Петрович из-за постоянных боевых действий был вынужден покинуть родной дом и искать новое место жительства. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщается на странице в Facebook гуманитарной миссии «Пролиска».

Виктору Петровичу 64 года, всю жизнь он проработал на различных стройках, работал на шахте. Мужчина жил вместе со своей пожилой матерью в Золотом-4 на улице Экспериментальной. «С началом активной фазы конфликта в населенном пункте, был вынужден по три раза в день спускаться вместе с матерью в подвал, чтобы переждать обстрелы. Около года назад у мамы Виктора не выдержало сердце и он остался один», – говорится в сообщении.

Когда мужчина жил на улице Экспериментальной, волонтеры неоднократно оказывали ему гуманитарную помощь, поскольку его минимальной пенсии едва хватало на жизнь. «Интенсивность обстрелов заставила Виктора Петровича покинуть родной дом и искать новое место жительства», – рассказали волонтеры.

Так, сейчас Виктор Петрович живет в Золотом-1, куда волонтеры перевезли его в марте. Социальное жилье мужчине предоставила местная администрация. Новое место жительства требовало ремонта. Волонтеры помогли мужчине приобрести сантехнику, в которой он нуждался.

Как отмечают волонтеры, ремонт мужчина производит своими силами и старается не унывать. «Хорошо, что не стреляют. Это самое главное, а со всем остальным справимся!», – говорит Виктор Петрович.

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