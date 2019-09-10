«Еленовка. Задолбали»: Ситуация в пунктах пропуска днем 10 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 10 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«К. Е.»: «10:27. На "Каргилле" 50 общая. Льгота штук 40»;

Alex: «10:48. "Каргилл" в Украину: 90 обычной, 60 льготы»;

Виктория: «13:25. "Каргилл" в Донецк машин 50»;

Гена: «13:49. "Каргилл" в Курахово 50-60 авто»;

Виктория: «14:06. "Каргилл" в Донецк: льгота сравнялась с общей очередью. Общая за полчаса проехала на три авто».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Валентина: «11:10. В Еленовке очередь за магазином. Только приехали, пока не движемся»;

Владимир: «11:35. В Еленовке погрузка-разгрузка. Пока стоим»;

Владлен: «11:39. Кто в Еленовке дальше первого туалета, можете ехать домой. На таможне затеяли ремонт, и это надолго»;

«Администратор»: «12:43. Еленовка. Задолбали. Им что старый блокпост, что новый все до Ж. Приехали в 4:30, до сих пор стоим. Кран есть, машины стоят. Только перевозы одни мотаются и платники. 2 мужика ходят, предлагают за 1 000 без очереди ехать»;

Максим: «13:54. Еленовка. Около сотни машин на Мариуполь».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «11:49. Только пересек Октябрь, за мной было на одну протяжку».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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