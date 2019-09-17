Между миром и войной: Как живут люди в прифронтовой Талаковке (Фото)

Прифронтовой поселок Талаковка расположен между Мариуполем и линией разграничения с неподконтрольной Украине территорией Донетчины. Через поле, всего в нескольких километрах от этого населенного пункта находятся позиции незаконных вооруженных формирований «ДНР».

За пять лет войны жители Талаковки научились различать по звуку – далеко или близко взрываются снаряды.

Жительница Талаковки Валентина Замолина рассказывает, что каждое утро просыпается от звуков стрельбы, в ее дом неоднократно попадали снаряды. «Одни тут из города приехали, то ли на дачу к себе, а тут из автоматов стреляют. Они упали, руки на головы положили. А я говорю, что это вы делаете? Они: "Так стреляют же". А я говорю – так это ж автоматы. Они развернулись и говорят: "Мы поехали домой"», – говорит она.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

На окраине поселка у каждого дома есть отметины войны. Два года назад снаряды разрывались в жилой зоне, а газопровод пробило в нескольких местах. По словам поселкового головы Талаковки Вячеслава Салгалова, вся дорога тогда была усеяна осколками. «Вот здесь упал снаряд, в результате была повреждена газовая труба, было возгорание. Также видны осколочные повреждения на доме», – отмечает он.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

В поселке Талаковка проживают около 4 тыс. жителей. После сильных обстрелов люди уезжали из этого населенного пункта.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Семья Марины выехала после одного из обстрелов и более 5 лет жила вдали от родного поселка, недавно вернулись. «Очень сильно скучали, месяц назад вернулись, хотим начать все заново», – говорит женщина.

В поселке Талаковка есть и так называемая «мертвая зона». Здесь выжженная после обстрелов земля. После того, как снаряды здесь попали в дома, возвращаться сюда люди боятся.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

«Здесь многие люди выезжали и дома даже не восстанавливают, потому что нет спокойствия, нет гарантии, что вложат деньги, восстановят и они останутся целыми. Здесь идет дорога на Коминтерново, на оккупированную территорию, до нее 4-5 километров, до боевых позиций», – отмечает поселковый голова.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Из-за обстрелов в Талаковке не обрабатывают сельскохозяйственные поля. Но, несмотря на обстрелы, жизнь в поселке продолжается – работают магазины, транспорт, дети ходят в школу и детский сад.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Заведующая детским домом Татьяна Трошенкова говорит, что в 2014 году в здании пришлось оборудовать подвальное помещение, чтобы укрываться от обстрелов.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

В этом убежище есть запасы воды, еды, детские кровати и даже игрушки, а на окнах – специальное стекло на случай попадания снарядов.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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