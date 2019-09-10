Полиция Донетчины будет использовать новейшие практики американских полиграфологов

Полицейский полиграфолог Роман Клименко изучил опыт иностранных коллег во время ежегодной 54-й научной конференции Американской ассоциации полиграфологов в городе Орландо, штат Флорида, США. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Участие в конференции, которая длилась с 25 по 30 августа, приняли более 800 полиграфологов из 61 страны мира.

Украину представляли пятеро участников, в том числе двое полицейских. Один из них – заместитель начальника отдела психологического обеспечения управления кадрового обеспечения полиции Донецкой области, практикующий полиграфолог Роман Клименко.

«Мы изучали лучшие практики проведения диагностических исследований и скрининга для правоохранительных органов в целях обеспечения общественной безопасности. Своим опытом делились известные специалисты различных школ полиграфа США. Новые подходы чрезвычайно актуальны в условиях Операции объединенных сил, они будут внедрены в работу полиции Донетчины», – отметил Клименко.

В частности полицейский ознакомился с методиками, которые позволяют повысить уровень достоверности результатов полиграфа.

Американская ассоциация полиграфологов – это самая профессиональная полиграфологическая организация в мире, создана в 1966 году. Сегодня в ее состав входит более 2 800 опытных полиграфологов из многих стран мира.

Учебная поездка состоялась при поддержке отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине.

Ранее Роман Клименко успешно прошел учебный курс «Профессиональная подготовка экспертов для психофизиологического выявления обмана с помощью полиграфа». Курс впервые выкладывался по полной программе Американского международного института полиграфа.