Украина может пойти на частичную амнистию для «Л-ДНР», – эксперт

Украина в рамках выполнения Минских соглашений может пойти на частичную амнистию для людей, работающих в «Л-ДНР». Об этом рассказал научный руководитель Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань.

По его словам, Украина может пойти на частичную амнистию и освободить от ответственности людей, не совершавших тяжкие и особо тяжкие преступления на неподконтрольном украинским властям Донбассе, но под нее не попадут «руководящие чиновники» «Л-ДНР».

«На создание местных полиций – нет, но можно сделать нечто общее, опрос показывает, что люди это поддерживают. Например, руководящие кадры из Киева, часть полиции, например, из Киева и кто-то из местных. Такой вариант возможен после люстрации», – считает эксперт.

«Большая часть людей, которая сейчас работает в "бюджетных" учреждениях "ЛНР" и "ДНР", которые занимаются вопросами социального обеспечения, медицинской сферой, насчет образования – не знаю, поскольку это идеологическая сфера, но большая часть из них и учителя, которые там не занимаются пропагандой, а преподают обычные предметы, – все они не подпадают ни под какую люстрацию», – рассуждает Гарань.

Эксперт убежден, что такие компромиссы по Донбассу возможны, потому что воспринимаются в украинском обществе.

Гарань также отметил, что Запад и Россия продолжают оказывать давление на украинские власти в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе на приемлемых для Кремля политических условиях, а в Украине общество готово не на все компромиссы для этого. Социолог рассказал, что согласно опросу, большинство украинцев не поддерживают политическую часть Минских договоренностей, в том числе избиратели, голосовавшие за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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