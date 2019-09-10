В Донецкой области мужчина насадил на вилы незваного гостя

Полицейские Селидовского отделения полиции задержали подозреваемого, который чуть не убил человека. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Сообщается, что житель села Острое во время недоразумения с молодым парнем ударил его вилами, вызвав тяжелые телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное производство.

«В дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение от работников городской больницы о том, что к ним госпитализировали 20-летнего жителя г. Горняк с проникающим ранением грудной клетки», – говорится в сообщении.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что ночью нетрезвый пострадавший хотел прийти в гости к своему товарищу, однако ошибся адресом и зашел на территорию частного домовладения 37-летнего мужчины. Между хозяином и молодым парнем возник конфликт, в ходе которого владелец дома ударил незваного гостя вилами.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Таким образом, правонарушитель может отправиться за решетку на срок до 8 лет. Продолжается досудебное расследование.