Ремонт моста у Станицы Луганской: Украинская сторона готовит площадку для строительной техники (Фото)

Украинская сторона проводит подготовительные работы по оборудованию площадки для установки тяжелой строительной техники у разрушенной части моста у Станицы Луганской (Луганская обл.). Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), передает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

В частности, как сообщается, представители подрядной организации проводили работы по расширению обочины дороги в направлении моста, а именно: полностью заасфальтировали левую обочину дороги (до 800 м) в направлении разрушенного моста. Также провели подготовительные работы по расширению правой части обочины дороги (положен щебень протяженностью до 600 м) в направлении разрушенного моста.

Кроме того, оперативно-пиротехническим подразделением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины проводились работы по обследованию участка местности для технологической дороги, с целью обеспечения подъезда к разрушенной части моста.

«Украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ свою готовность к запланированным работам по восстановлению моста», – подытожили в штабе ООС.

Как сообщалось ранее, вчера, 9 сентября, украинская сторона начала очистку площадки под разрушенной частью моста у Станицы Луганской для проведения подготовительных работ по строительству обходного моста. Работы будут проходить ежедневно 8:00 до 17:00, в том числе и в выходные дни.

Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганской принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начинается строительство разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская».

Как заявил председатель ЛугОВГА Виталий Комарницкий, в процессе восстановления разрушенной части моста у КПВВ «Станица Луганская» наблюдаются системные сдвиги.

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