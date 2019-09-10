Китайцы готовы восстанавливать Донбасс после окончания военного конфликта, – эксперт

Заявление посла Китайской Народной Республики (КНР) в Украине Ду Вэйя о том, что Китай готов помочь в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе, не удивительно. И китайцы уже готовы, после окончания военного конфликта, восстанавливать Донбасс. Об этом «Донецким новостям» рассказала политический эксперт Светлана Кушнир.

По ее словам, внимание к вопросу урегулирования военного конфликта на Донбассе со стороны официального Китая не удивительно. «В Украине полностью сменился политический ландшафт, что дает возможность КНР расширить свое присутствие в нашем государстве, обновить связи, наладить политическое, дипломатическое, бизнесовое сотрудничество», – отмечает эксперт.

Светлана Кушнир объясняет, что у наших китайских партнеров всегда прагматичные цели. «Китайские инвесторы ищут возможные площадки для расширения торговли и инвестирования – это так называемые рынки-компенсаторы, куда китайский бизнес приходит с льготами по кредитованию, займам, долгосрочной арендой и пр. Украина подходит им, как никто другой», – считает эксперт.

«Восстанавливать районы Донецкой и Луганской областей китайцы уже готовы – строить масштабные инфраструктурные объекты, мосты, дороги, железнодорожное полотно, газо-, водопроводы и прочая они умеют. А также совместные заводы и сборочные линии, что даст рабочие места для жителей реинтегрированных районов. Все это, подчеркну, в случае завершения войны», – добавляет она.

По словам Кушнир, главная миссия Китая – это включить Украину в масштабный проект, Новый Шелковый Путь. «Выгодное транспортное и логистическое расположение Украины дает возможность быстрого продвижения для китайских товаров в сторону Евросоюза. Прибыль для Украины от участия в этом проекте может исчисляться миллиардами долларов в год», – отмечает эксперт.

Более подробно с мнением политического эксперта и комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Китайский фактор для Донбасса: Эксперты оценили предложение посла КНР».

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