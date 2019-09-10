В России продолжают уголовное дело против украинских моряков, – адвокат

В России продолжают уголовное дело против освобожденных украинских моряков. Об этом рассказал адвокат моряков Николай Полозов.

«Украинские моряки были освобождены путем изменения им меры пресечения под личное поручительство омбудсмена Людмилы Денисовой, которое она предоставила еще в июле. Личное поручительство означает, что моряки выходят из тюрьмы, могут пересечь границу РФ и оказаться в Украине, но в России уголовное дело против них продолжается. Они продолжают оставаться обвиняемыми по этому уголовному делу, и это может повлечь определенные последствия для них», – сказал он.

«Например, в случае, если по вызову следствия или суда, они не явятся, то, во-первых, в отношении поручителя может быть назначен штраф, во-вторых – их самих могут объявить в розыск, в том числе в международный. И в отношении них в России может быть вынесен заочный приговор», – продолжил Полозов.

По его словам, переговоры о прекращении уголовного преследования украинских моряков продолжаются. «Дальнейшая судьба дела моряков – это вопрос, прежде всего, политических договоренностей. У российских властей есть процессуальные возможности прекратить это дело. Я думаю, что у России нет политического интереса продолжать это дело в отношении моряков», – считает адвокат.

«Но у России есть возможность его переквалифицировать – привлекать к ответственности не самих моряков, 24 человека – это много, а какое-то лицо, которое отдавало им приказ. Заочно. Тут есть масса вариантов, но это будет разрешаться в ходе последующих переговоров между украинскими и российскими властями», – добавил юрист.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может создать необходимые условия для выполнения Минских договоренностей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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