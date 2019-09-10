«ДНР» приостановила пропуск через КПП «Еленовка»

Сегодня, 10 сентября, «ДНР» приостанавливала пропуск транспорта на КПП «Еленовка». Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

Вызвано это якобы ремонтом.

В частности, в группе, где обсуждается пересечение линии разграничения в сторону Мариуполя через Новотроицкое, Юля написала: «Он вообще не работает. Кран приехал. Все стоят. Мы уехали. Военные сказали, что на неопределенный срок».

Алина: «Задолбали. Им что старый блокпост, что новый, все до ж.... Приехали в 4:30, до сих пор стоим. Кран есть, машины стоят. Только перевозы одни мотаются и платники. 2 мужика ходят, предлагают за 1 000 без очереди ехать»;

При этом чуть позже появилась информация, что КПП открыли для пропуска транспорта, но там образовалась большая очередь.

Светлана: «сейчас отзвонились, вроде начали пускать»;

Владлен: «Кто на Еленовке дальше первого туалета, можете ехать домой. На таможне затеяли ремонт и это надолго».

По данным пользователей соцсетей на 14:00 в сторону Мариуполя скопилось более 100 машин. Но очередь двигаться начала активно.