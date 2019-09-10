НВФ из гранатометов обстреляли Богдановку

Сегодня, 10 сентября, со стороны пророссийских незаконных вооруженных формирований (НВФ) зафиксировано два провокационных обстрела украинских позиций. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны.

«После 07.10 утра боевые действия произошли вблизи н.п. Богдановка (Донецкая обл.). С направлении от села Петровское противник начал обстрел наших защитников из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения. Подразделения Объединенных сил в течение 20 минут подавили вражескую вооруженную активность, адекватно используя легкое пехотное вооружение», – говорится в сообщении.

Кроме этого, с 10.54, в течение 10 минут НВФ вели обстрел из АГС украинских защитников Катериновки (Луганская обл.).

По имеющейся информации, боевых потерь среди ВСУ с начала текущих суток нет.