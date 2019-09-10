В Дружковке ребенок упал в канализационный люк

В Дружковке (Донецкая обл.) ребенок упал в канализационный люк. С закрытой черепно-мозговой травмой и рассеченной бровью его доставили на скорой в местную травматологию. Мама мальчика обратилась в полицию, чтобы разобраться, кто виноват в случившемся.

Инцидент произошел в субботу вечером, 7 сентября. Уроженка Дружковки Марина возвращалась домой с празднования Дня города вместе с сыном Дорофеем, которому скоро исполнится три года. Возле дома по ул. Олега Кошевого, 7 увидела яблоню и решила насобирать ребенку яблок. Под деревом находился канализационный люк, причем закрытый. Никаких опасений накрытый железной крышкой люк не вызвал, особенно на фоне открытых канализационных колодцев, которых в округе достаточно много. Оказалось, что даже закрытый люк может представлять угрозу для маленького ребенка.

«Визуально люк был полностью закрыт. Буквально на секунду наклонилась за яблоком, после чего ребенок пропал с поля моего зрения. В панике я побежала к люку и увидела его внутри. По всей видимости, он наступил на крышку люка, от чего она прокрутилась и накрыла его сверху. Стала звать на помощь, местные жители быстро откликнулись. Спасибо им за отзывчивость. На скорой нас отвезли в больницу, где Дорофея обследовали и наложили несколько швов над бровью. Мы до сих пор пребываем в шоке от произошедшего», – рассказала мама ребенка.

По словам Марины, еще в больнице к ней подошел представитель местного отделения полиции для выяснения обстоятельств инцидента. Ей предложили написать заявление об отсутствии претензий. В воскресенье Марина сама пошла в полицию, чтобы написать заявление для дальнейших разбирательств по делу. По дороге в горотдел она заметила еще несколько открытых люков.

«В полиции сказали, что моя обязанность следить за ребенком, но а кто ответственен за множество открытых люков и за тот, что накрыт с нарушениями норм безопасности? Мы приехали в Дружковку в гости к маме, но в итоге празднование Дня города ознаменовалось для нас плачевным инцидентом. На фоне ярких салютов и масштабного праздника проблема открытых люков выглядит довольно контрастно», – говорит она.

В полиции отметили, что сведения по факту падения ребенка в канализационный колодец внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений. Проводится проверка. В водоканале же начали служебное расследование. Как отметил главный инженер водоканала Сергей Каушан, на крышке люка не было одного из четырех фиксирующих шипов. По какой причине отсутствовал один из фиксаторов и почему на этот факт не обратили внимание работники, проводившие обследование канализационных колодцев, предстоит выяснить в ходе служебной проверки.

Сейчас железную крышку канализационного колодца возле дома по ул. Олега Кошевого, 7 заменили на железобетонную.

Сначала злополучный люк накрыли сухими ветками, чтобы у проживающих в округе дружковчан не возникло идеи пройтись в потенциально опасном месте. Позже хлипкую металлическую крышку заменили новой железобетонной.

Источник: «Дружковка на ладонях»