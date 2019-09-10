Жители центра Луганска и пригорода остались без воды

В неподконтрольном украинской власти Луганске и близлежащих населенных пунктах сегодня, 10 сентября, прекращено водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба «Луганскводы».

В сообщении сказано, что на насосной станции третьего подъема Луганска произошла авария, повлекшая с 10.00 прекращение подачи воды по ряду кварталов и улиц города, в основном, расположенных в восточной и центральной частей Луганска.

На предприятии добавили, что без водоснабжения также будет находиться пригород Луганска, а именно населенные пункты Большая Вергунка, Красный Яр и Зеленая Роща. «Для ликвидации аварии специалисты "Луганскводы" приступили к замене участка трубопровода диаметром 500 мм протяженностью 30 погонных метров. Ремонтные работы планируется окончить ближе к 20.00, вследствие чего, возможно, не будет производиться подача воды в вечернее время (с 17.00 до 22.00)», – отмечается в сообщении.

Уточняется, что возобновлено водоснабжение будет к утру, 11 сентября, по утвержденному графику подачи воды.