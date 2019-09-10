«Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила»: Почему важно заниматься любимым делом

Фонд Рината Ахметова открыл новый цикл проекта «Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила». Первая мотивационная встреча в рамках нового цикла состоялась в «Центре опеки» Мариуполя (Донецкая обл.). В ней приняли участие воспитанники Мариупольской школы-интерната №21, сообщает пресс-служба Фонда.

На этот раз в гости к ребятам вместе с командой Фонда приехал новый представитель амбассадоров – посланников доброй воли Рината Ахметова. Им стал известный шоумен Андрей Бурым. А главной темой мотивационных встреч стал вопрос выбора ребятами будущей профессии и то, как правильно сделать первые шаги на пути к будущей работе.

«Очень важно любить то, что вы делаете. Тогда и результат будет крутым!», – поделился своим секретом профессионального успеха Андрей Бурым.

Он также рассказал воспитанникам интернатных учреждений, которые уже в скором времени отправятся в самостоятельное плавание по волнам взрослой жизни: не стоит бояться перемен.

Далее в разговор с детьми вступила Элен Смоляк, психолог Фонда Рината Ахметова. В игровой форме она предложила ребятам пройти несколько тестов, которые помогут определить те направления деятельности, к которым предрасположены будущие выпускники.

«В результате вы получите описание своего психологического портрета и тех профессий, которые вам могут больше всего подойти», – пояснила психолог.

Участников встречи активно принялись за тесты, ведь каждому было интересно узнать о себе новое и, вместе с тем, полезное.

«Сегодня мы узнали много нужной информации, которая очень важна для будущих выпускников. Я хочу сказать большое спасибо Ринату Ахметову за то, что организует для нас такие интересные встречи. И за возможность встретить настоящих звезд экрана», – рассказала о своих эмоциях воспитанница «Центра опеки» Таня Матросова.

Завершилась встреча совместной фотосессией, что уже стало одной из добрых традиций проекта «Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила».

«Ребята, ваши мечты сбудутся. Не стесняйтесь признаваться в своих мечтах. Работайте над собой, чтобы раскрыть ваш талант. И тогда мечты обязательно сбудутся», – сказала в завершение встречи Оксана Ищук, менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

Проект «Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила» Фонда Рината Ахметова создан для того, чтобы менять жизни детей к лучшему, помочь осуществиться их мечте. Для этого в нем участвуют Амбассадоры Фонда – посланники доброй воли Рината Ахметова. Это звезды телеканала «Украина», которые проводят мотивационные встречи с детьми из интернатных учреждений. Ранее в число посланников доброй воли Рината Ахметова вошли звезды экрана: Олег Панюта, Андрей Дебрин, Игорь Пупков, Алексей Суханов, Максим Сикора и Марина Кухар.

С декабря 2018 года 6 амбассадоров Фонда Рината Ахметова провели 21 мотивационную встречу в 9 интернатных учреждениях, на которых побывали более 700 ребят. В сентябре такие встречи пройдут в 4 интернатных учреждениях Донецкой области.