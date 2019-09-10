В «ДНР» рассказали подробности переговоров по проблемам разведения сил и средств в Донбассе

Внеочередная встречая минской рабочей группы по вопросам безопасности состоялась сегодня, 10 сентября, в режиме видеоконференции. Стороны обсудили процесс разведения сил и средств на пилотных участках на Донбассе. Об этом сегодня заявили в «министерстве иностранных дел ДНР».

«Сегодня состоялась внеочередная встреча рабочей группы по вопросам безопасности в режиме видеоконференции, посвященная рассмотрению и согласованию текста плана-графика устранения нарушений на пилотных участках разведения сил и средств "Петровское – Богдановка" и "Золотое"», – говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне переговоров «Л-ДНР» передали СММ ОБСЕ варианты документа и были готовы «обсудить другие, но украинская сторона не представила свое видение плана-графика». Также они заявили, что «Киев предложил включить в обсуждаемый вариант не относящуюся к делу ситуацию в Станице-Луганской».

«Также сообщается, что участники подгруппы по безопасности 13 сентября проведут еще одну видеоконференцию по проблеме разведения сил и средств на Донбассе.