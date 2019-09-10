В ГБР рассказали, как расследуют дело о пытках человека работниками СБУ

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует уголовное производство в отношении сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которых подозревают в пытках и жестоком обращении с задержанным. Об этом в Facebook сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Сообщается, что поводом для расследования стало сообщение председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

«В сообщении отмечается, что в апреле 2016 сотрудники СБУ задержали гражданина, а затем надели ему на голову мешок и вывезли в лесополосу. Там несколько часов пытали и били его, о чем свидетельствуют многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести», – написала Варченко.

Варченко добавила, что после этого пострадавшего освободили и доставили в больницу с побоями.

«Чтобы он не пожаловался и не выдал их, правоохранители угрозами заставили потерпевшего подписать процессуальные документы. Хочу отметить, что это дело для нас – крайне важно, ведь комплексное противодействие пыткам – один из базовых приоритетов в работе Государственного бюро расследований», - отметила заместитель директора Бюро.

Если вина сотрудников СБУ будет доказана в суде, им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет. Следственные действия продолжаются.