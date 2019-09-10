Пересечение линии разграничения на Донбассе: Обнародованы новые данные (Инфографика)

В течение августа линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1 млн 283 тыс. 200 человек. Из них через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области – 964 тыс. человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 319 тыс. 200 человек. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Как отмечают в ведомстве, по сравнению с июлем зафиксировано уменьшение количества пересечений гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в среднем на 0,59%, а также увеличилось количество пересечений транспортных средств на 2,39%. В частности, за этот период:

КПВВ «Станица Луганская» пересекли 319 тыс. 200 человек;

КПВВ «Марьинка» пересекли 276 тыс. 300 человек и 46 тыс. транспортных средств;

КПВВ «Майорское» пересекли 306 тыс. 500 человек и 37 тыс. 300 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» пересекли 248 тыс. 400 человек и 41 тыс. 400 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» пересекли 132 тыс. 800 человек и 29 тыс. 400 транспортных средств.

Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) на временно неподконтрольные украинской власти территории международными организациями были доставлены гуманитарные грузы:

продукты питания – 846 тонн;

строительные материалы – 611 тонн;

медикаменты и медоборудование – 22 тонны.

Также в ведомстве уточнили, что граждане Украины, живущие на временно неподконтрольных украинским властям территориях, ездят на контролируемую территорию для посещения семей, покупки необходимых товаров, получения услуг и т. д.

Напомним, люди, пересекающие линию разграничения на Донбассе через КПВВ, все чаще сталкиваются с проблемами, связанными с несовершенством процедуры.

Как сообщалось ранее, еще совсем недавно все те, кому приходилось пересекать линию разграничения на Донбассе, радовались введению электронных пропусков, считая, что отныне эта процедура будет значительно упрощена. Однако ожидания не оправдались: со временем стало очевидно, что электронная система нуждается в значительной доработке. Однако именно новейшие технические решения и их очевидные минусы часто становятся причиной очень неприятных ситуаций. Кроме того, не очень понятно, как быть тем гражданам, которые не имеют доступа к интернету и электронной почте.

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