В Мариуполе возобновили освещение улиц в ночное время

В Мариуполе (Донецкая обл.) на второстепенных улицах в ночное время возобновлено внешнее освещение. На заседании 44 сессии городского совета выделено дополнительное финансирование на сумму более 17 млн гривен. Это позволит обеспечить работу сетей наружного освещения всю ночь, сообщает пресс-служба горсовета.

«Предприятию «Горсвет» было выделено дополнительное финансирование в размере более 17,8 миллионов гривен. Это позволит до конца 2019 года возобновить режим освещения второстепенных улиц города в период с 23:00 до 4:30. Операторы уже перевели систему управления в привычный мариупольцам режим. До конца этого дня планируется закончить все технические мероприятия по перекидыванию сетей некоторых улиц. В 2020 году будет составлен и заключен договор согласно новым тарифам за электроэнергию», – отметил директор ПЭСНО «Горсвет» Сергей Прилипин.

Также предприятие прорабатывает внедрение установки автоматической системы коммерческого учета электроэнергии для наружного освещения. Уже запрошены технические рекомендации у электроснабжающих организаций, составлено техническое задание. Проект будет составлен до конца 2019 года.

Кроме этого, выделено более 3 миллионов на техническое обслуживание и реконструкцию сетей наружного освещения и приобретение светодиодных светильников. Это позволит сэкономить потребленную электроэнергию.