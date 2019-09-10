Украинцы задекларировали почти 95 миллиардов доходов за прошлый год

С начала 2019 года 596 тыс. граждан подали декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных за 2018 год на общую сумму 94,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

«В целом по Украине с начала года более 596 тысяч граждан подали налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах, которыми задекларировали полученные в 2018 году доходы на общую сумму 94,4 млрд грн. Граждане самостоятельно определили к уплате почти 3,4 млрд грн налога на доходы физических лиц и почти 485 млн грн военного сбора», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом показатели существенно улучшились. Наибольший удельный вес принадлежит задекларированным иностранным доходам – 18,8 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился более чем в два раза, или на 11,2 млрд грн.

Увеличение по сравнению с прошлым годом наблюдается по всем видам доходов, отметили в ГНС.

«Значительную часть, наряду с иностранными доходами, составляют такие показатели, как другие облагаемые налогом доходы – 15,6 млрд грн, наследство и дарение – 7,5 млрд грн, доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества – 6,1 млрд грн, доходы от сдачи имущества в аренду – 2,3 млрд грн и инвестиционные доходы – 2 млрд грн», – говорится в сообщении.