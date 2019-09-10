Житель Мариуполя до смерти забил знакомого

Житель Мариуполя (Донецкая обл.) в состоянии алкогольного опьянения до смерти забил знакомого и теперь ожидает приговора суда. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
«Установлено, что в июне 2019 года в квартире одного из домов в Кальмиусском районе Мариуполя произошла ссора, в ходе которой 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес многочисленные удары кулаками и ногами по лицу, голове и туловищу своему 43-летнему знакомому», – говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, потерпевший скончался на месте от получения закрытой тупой травмы грудной клетки и живота с множественными двусторонними переломами ребер, тела грудины, разрывом легкого и толстого кишечника, что сопровождалось массивными кровоизлияниями в брюшную полость.
В настоящее время досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины завершено. Обвинительный акт прокуратурой направлен в суд для рассмотрения по существу.
В случае признания судом вины мужчины в инкриминируемом преступлении, ему грозит от 7 до 10 лет за решеткой.
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