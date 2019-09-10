«Птичка» прилетела: ВСУ уничтожили позиции НВФ под Горловкой (Фото)

Во время обстрела позиций ВСУ в районе временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки (Донецкая обл.) бойцы 53-й бригады скрытно выдвинулись вперед, выбрали позицию и из ПТУРа уничтожили взводный опорный пункт незаконных вооруженных формирований, расположенный на самом верху террикона. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Юрий Мысягин.

«Тут наша пехота под Горловкой снова что-то уничтожила. И хорошо попали. В самое что ни на есть яблочко. Издалека, в самую вершину. Вот прям в ту точку, где был ВОП», – написал он.

Позднее он дополнил, что для уничтожения позиций НВФ хватило одного выстрела.

«К сожалению видео в публичный доступ ставить нельзя, дабы не навредить нашим бойцам, но фото отлично показывают как все происходило. Одна птичка – один ВОП террористов», – написал он в комментарии к фото.

«Внизу слева красная точка – это хвостик той самой выпущенной птички, которая летит на встречу», – прокомментировал он фото.

«Птичка уже на подлете», – прокомментировал он фото.

«Нет больше целого ВОПа. Разнесли в щепки», – прокомментировал он фото.