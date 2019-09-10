В «ЛНР» в шахте, где находились 87 человек, произошел пожар

На неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области, в городе Ровеньки, сегодня ночью, 10 сентября, произошел пожар на шахте им. Вахрушева. Об этом пишут пользователи соцсетей.

На момент пожара находились 87 человек, на аварийном участке людей не было. «Ночью на шахте им. В. В. Вахрушева (ш/у Ровеньковское, филиал № 2 ЗАО "Внешторгсервис") в квершлаге № 7 произошел пожар. В 1:50 было обнаружено горение 5-ти очагов деревянной крепи на участке выработки длиной 15 метров. Члены вспомогательная горноспасательной службы были направлены на тушение пожара. В 3:20 83 человека были выведены на поверхность. Пострадавших нет. По состоянию на 6:00 ликвидация пожара продолжается. Пресс-служба МЧС ЛНР пока что молчит», – пишут очевидцы.