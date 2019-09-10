Мариупольцам вернули землю, которая стоит более 350 тыс грн

Прокуратура отстояла право общины на пользование земельным участком, который почти год находился в незаконном владении. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, Хозяйственным судом Донецкой области полностью удовлетворены исковые требования Мариупольской местной прокуратуры № 2 к физическому лицу-предпринимателю о возвращении земельного участка.

«Во время обработки информации установлено, что в 2009 году между мариупольским городским советом и предпринимателем заключен договор аренды земельного участка площадью 931 кв. м и стоимостью более 350 тыс. грн для технического обслуживания и ремонта автомобилей. Впрочем, после окончания срока действия указанной сделки, в мае 2018 года, предприниматель землю городскому совету не вернул, продолжив пользоваться ею по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

Отмечается, что встав на защиту интересов государства в лице органа местного самоуправления, прокуратура обратилась в суд.