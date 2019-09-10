В Украине заработала «горячая линия» психологической поддержки для ветеранов АТО/ООС

В Украине начала действовать всеукраинская «горячая линия» психологической поддержки Lifeline Ukraine (Линия Жизни Украина) для ветеранов АТО/ООС. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщается на странице программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») в Facebook.

«Lifeline Ukraine – это национальная, профессиональная телефонная линия поддержки по вопросам предотвращения суицидов и профилактики психического здоровья. Украина стала слишком часто терять ветеранов из-за случаев суицидов, и эта проблема должна быть решена до того, как ситуация станет катастрофической. Lifeline Ukraine (Линия Жизни Украина) привлечет ветеранов для работы в колл-центре, чтобы помочь своим боевым братьям и сестрам в любое время дня и ночи», – говорится на сайте соцслужбы.

Так, получить помощь можно бесплатно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, по номеру 7333.

Также планируется, что к работе в LifeLine Ukraine будут привлечены ветераны АТО/ООС.

Как отмечается, проект был инициирован Министерством здравоохранения Украины. Проект поддерживается Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и Министерством социальной политики.