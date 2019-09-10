Командование ВС РФ начало аттестацию офицеров на неподконтрольном Донбассе

Командование ВС РФ начало масштабные мероприятия по аттестации офицерского состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС России. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

«В частности, сформированы специальные комиссии для определения пригодности к выполнению задач по назначению и соответствия занимаемым должностям представителей командного состава. В рамках аттестации особое внимание обращается на выявление среди указанной категории наркозависимых», – говорится в сообщении.

«Кроме того, с 20 сентября с.г. под руководством штаба Южного военного округа ВС РФ будет проведена комплексная проверка соединений и частей российских оккупационных войск с целью определения их потребностей по обеспечению деятельности в следующем году», – отмечают ГУР Минобороны.