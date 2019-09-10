На Луганщине капитально ремонтируют участок дороги национального значения (Фото)

В Луганской области продолжается ремонт автомобильной дороги государственного значения Н-26 «Чугуев – Меловое». Сейчас полным ходом идут работы на участке между населенными пунктами Сватово – Мостки. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области.

Так, дорожники проводят фрезерование и укладку основания дороги. Работы ведутся на двух участках, общая протяженность которых составляет более 13 км. «Дорога будет очень качественная, это видно из того, что асфальт положат на специально подготовленные "подушки"», – говорится в сообщении.

Уточняется, что фактически речь идет о капитальном ремонте этих двух участков дороги Н-26 – км 148+000 – км 158+000 и 158+000 – км 161+000. «Расстояние между селом Мостки (расположен на границе Старобельского и Сватовского районов) и городом Сватово вроде бы и небольшое – около 30 км, однако для того, чтобы преодолеть это расстояние, нужно было больше часа. По разным причинам, и прежде всего "благодаря" тяжеловесным фурам, дорога претерпела много разрушений. Так было до недавнего времени. И ситуация меняется к лучшему», – отмечается в сообщении.

Во время проведения работ дорога не перекрыта, работы ведутся по одной стороне.

В пресс-службе напоминают, что дорога Н-26 – автомобильная дорога национального значения. Начинается в городе Чугуев, на Луганщине проходит через город Сватово, села Мостки, Калмыковка, Подгоровка, город Старобельск, пгт Беловодск, заканчивается в пгт Меловое на границе с Россией. До 09.08.2017 года дорога Н-26 имела нумерацию Р-07.

Как сообщалось ранее, перед въездом в Сватово полностью закончены работы по ремонту участка дороги.

Напомним, также в Луганской области продолжаются работы по ремонту моста через реку Красная в районе Сватово. Введение в эксплуатацию Сватовского моста после капитального ремонта должно пройти до 15 октября.

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