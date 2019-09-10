Стало известно, что Кулеба обсуждал в штаб-квартире НАТО

Совместная рабочая группа Украина – НАТО по вопросам военной реформы активизировать деятельность для интенсификации практического взаимодействия в сфере реформирования структур сектора безопасности и обороны. Об этом сегодня, 10 сентября, шла речь в ходе обсуждений в штаб-квартире НАТО дальнейших путей сотрудничества с Альянсом, сообщает пресс-служба Минобороны.

Стороны проявили взаимный интерес к усилению взаимодействия Украина – НАТО в контексте противодействия гибридным угрозам и вызовам и обменялись мнениями о возможных совместных действиях, направленных на усиление безопасности в регионе Черного моря.

В контексте обновленной политики Альянса по взаимодействию с партнерами стороны обсудили приоритеты и совместные мероприятия в рамках предложенного альянсом принципа «одна страна – один план».

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба проинформировал Альянс о готовности Украины увеличить свой вклад в проведение операций под руководством НАТО. Он также сообщил собеседникам о разработке проекта новой Стратегии национальной безопасности Украины. Украина намерена представить этот документ союзникам с целью получения соответствующих рекомендаций и предложений.

Во время встреч стороны также договорились о продолжении практики совместной военной подготовки включая стажировку военнослужащих ВМС Вооруженных Сил Украины на кораблях ВМС государств – членов НАТО.

Дмитрий Кулеба подтвердил, что проблематика гендерного равенства остается важным направлением работы правительства и является важной составляющей реформ.

Стороны также обсудили вопросы подготовки визита Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября. «Президент Зеленский определил, что реформа Вооруженных Сил Украины и в целом оборонного сектора должна осуществляться в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Поэтому сегодня в НАТО мы говорили об очень практичных вещах: как Альянс может помогать Украине стать сильнее, и о том, как Украина может помочь Альянсу. Евроатлантический курс Украины остается неизменным, и визит является одним из подтверждений этого», – прокомментировал Дмитрий Кулеба результаты встреч.