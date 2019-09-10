Посол Италии: ПРООН сможет сыграть свою положительную роль в восстановлении Донбасса

Посол Италии прокомментировал возможное решение военной агрессии РФ на востоке Украины во время презентации лаборатории ООН для решения актуальных проблем развития в Украине, передает UATV.

Украина присоединилась к 60 «лабораториям ускорения» (accelerators lab) ПРООН, работающих в 78 странах мира.

Во время презентации инициативы в Украине постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева подчеркнула, что скорость и динамика современной жизни создают вызовы для реализации программ устойчивого развития ООН. Такие явления, как миграция из-за изменений климата, дезинформация и ее влияние на демократию, а также другие вызовы, требуют кардинально новых инновационных подходов.

«Аccelerators lab – это самая быстрая и самая разветвленная глобальная сеть, которая занята решением вопросов развития. Она будет исследовать модели и решения, ресурсы и опыт с целью нахождения оптимальных неординарных решений. Германия, Катар и Италия стали основными государствами-донорами проекта. Среди запланированных решений перед лабораториями ускорения стоят такие амбициозные задачи, как преодоление бедности во всех ее формах, уменьшение неравенства между странами и в странах, декарбонизация экономики и т. д.», – рассказала Герчева.

Чрезвычайный и полномочный посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия рассказал, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать ПРООН в реализации Повестки дня до 2030 года.

«Я рад, что Украина присоединилась к 78 странам мира, которые испытывают преимущества участия в проекте "лаборатории ускорения". Впереди большая работа в области инновации, трансформации и развития. Мы приветствуем комплексный подход нового правительства Украины по решению проблем людей, пострадавших в результате военных действий, который, возможно, приведет к долгожданному и устойчивому миру на Донбассе. Когда акценты деятельности изменятся по оказанию помощи на развитие и реконструкцию региона, ПРООН сможет сыграть свою положительную роль и в этом направлении», – резюмирует господин Давиде Ла Чечилия.